Une gare lorraine chargée d'histoire à vendre sur Le Bon Coin

La gare d'Avricourt et ses 800m2 par étage est affichée au prix de 940 000 euros sur le site internet Le Bon Coin.

Un immense bâtiment de 50 mètres de long, qui a vu passer l'Orient Express, et qui aujourd'hui dépérit... La gare d'Avricourt (Moselle), ancienne gare de la frontière Allemande, est à nouveau à vendre.

Son propriétaire, qui l'avait acheté en 2018, avait un projet de réhabilitation, pour la transformer en salle de réception pour des mariages et des séminaires, mais il jette l'éponge. La bâtisse est désormais en vente sur le site Le Bon Coin, au prix de 940 000€.

Le bâtiment classé aux Monuments historiques, en pierre de taille, présente 800 m² par étage. Il a été édifié pour démontrer la puissance de l'Empire Allemand. Inaugurée en 1875, la gare a finalement fermé en 1969, et elle est au départ restée dans le giron de la SNCF qui a voulu la démolir, avant qu'un comité de sauvegarde ne se monte pour la racheter.

Ensuite reprise pour en faire une usine, elle a été remise en vente en 2018 et finalement été rachetée par un entrepreneur qui souhaitait la transformer en salle de réception pour des mariages et des séminaires. Quatre ans plus tard, il a uniquement financé des plans d'architectes, qui sont joints à l'annonce.

Le maire, pas prévenu de la vente, dénonce un prix "exhorbitant"

Le maire d'Avricourt, Eric Denny, est surpris et amer. Il explique qu'il a découvert la vente sur le Bon Coin : "le propriétaire a demandé le placement de cette gare aux Monuments historiques. Depuis, aucun travaux n'a été effectué et la gare a continué à dépérir, elle est même dangereuse, ouverte à tous vents, des planchers se sont effondrés, elle est particulièrement dangereuse".

L'élu ajoute : "Cette gare a été achetée à un prix particulièrement raisonnable il y a quatre ans, moins de 100 000 euros et aujourd'hui elle est à vendre on ne sait pas pourquoi au prix exorbitant de 940 000 euros. Le prix est hallucinant, on le vit très mal".

Cette photo prise en 2019 illustre bien l'ampleur des travaux à prévoir. © Maxppp - Laurent MAMI

Un avis que partage Eric Thomas, le président du comité de sauvegarde de la gare : "Elle ne vaut pas ce prix-là. Qu'elle soit en vente, si le propriétaire ne peut rien faire dedans, c'est bien... Mais à ce tarif-là, ça décourage tout le monde".

Contacté par France Bleu, le propriétaire de la gare n'a pas répondu pour l'instant.