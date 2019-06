Une glace au Ricard spécialement créée pour la Feria de Nîmes

Ils ont encore innové ! Après "La romaine" créée à l'occasion des Grands jeux romains, Bastien et Simon Villaret, les artisans glaciers installés sur la place du marché à Nîmes créent cette fois une glace au ... Ricard pour la feria de Nîmes. A consommer avec modération !

Nîmes, France

C'est en voyant la ville s'affairer à la préparation de la feria que Simon Villaret, artisan-glacier avec son frère Bastien à "La Dolcezza" sur la place du marché à Nîmes a eu l'idée d'une glace au Ricard. "Je me suis dit pourquoi ne pas faire une glace pour la feria et la première boisson qui m'est venue à l'esprit, c'est le Ricard. C'est la boisson de chez nous, la boisson du sud et la boisson de la feria" explique Bastien.

Ce qui a été le plus compliqué : l'équilibrage entre l'eau et les sucres car il y a un certain degré d'alcool à ne pas dépasser. 3 % quand même ! Il faut une bouteille pour fabriquer un bac de 5 litres de glace. "Je pense qu'il faudra peut-être passer un bac entier pour avoir un taux d'alcoolémie élevé !"

Une glace pour une fois interdite aux enfants

Impossible de distinguer cette glace parmi les autres dans la vitrine. Elle est blanche, un peu jaunâtre. "Comme le Ricard, avec beaucoup d'eau." Son goût lui est très anisé. Les clients apprécient. " C'est frais, c'est bon, c'est original et c'est dans le thème".

Une glace pour une fois réservée aux adultes à cause de l'alcool qu'elle contient. Feria oblige.

Simon et Bastien Villaret ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils travaillent actuellement à la création d'une glace sucrée-salée en collaboration avec des chefs nîmois.