Parcé-sur-Sarthe, France

Même en Sarthe, personne n'y avait encore pensé. Il aura fallu attendre 2018 et l'idée de Patrice et Catherine Riauté pour que naisse la glace aux rillettes. Ce couple d'éleveurs de vaches laitières à Parcé-sur-Sarthe en a produit quelques pots il y a 15 jours et le buzz a été quasi immédiat. "Au départ, c'était une plaisanterie lors du Printemps des rillettes. On a regardé le règlement du concours et on s'est dit pourquoi pas une glace aux rillettes ?" raconte Patrice.

Il achète donc un pot chez le boucher charcutier de la commune et Catherine son épouse expérimente la recette. "Un pot de 500 grammes de rillettes, du sucre, des œufs et du lait. Je mets le tout en verrine, c'est plus pour l'apéritif" explique-t-elle. Les premiers retours sont positifs : "Cela marche, visiblement les gens aiment car on retrouve bien le goût de la rillette".

Patrice et Catherine Riauté dans leur laboratoire à Parcé-sur-Sarthe © Radio France - Julien JEAN

Mais ce n'est qu'un des 80 parfums proposée par la ferme des Courbetons. Le couple espère ainsi se faire connaitre, six mois après s'être lancé dans la production de glace pour diversifier leur activité face à la crise agricole. "Cela fait vraiment trois à quatre ans que l'on souffre vraiment de la crise laitière. Et aujourd'hui on a trouvé un nouvel élan pour valoriser notre métier" précise Patrice Riauté. Leurs glaces sont désormais distribuées dans quelques supérettes du Sud Sarthe et à la carte de deux restaurants. Une cantine scolaire vient également de commander 500 pots.

Patrice et Catherine ont investi 200.000 € dans leur laboratoire mais grâce aux glaces, un litre de lait leur rapporte désormais 50 centimes d'euros contre seulement 35 centimes auprès d'une laiterie.