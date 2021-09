Une grande collecte de photos de La Rochelle organisée en vue d'une exposition l'été prochain

Par Lise Dussaut , France Bleu La Rochelle

Les archives municipales et la galerie photo du Carré Amelot de La Rochelle font appel aux vacanciers et à leurs clichés. Toutes deux préparent une exposition photographique sur La Rochelle au siècle dernier, entre 1960 et 1990. Exposition qui se veut participative et collective.