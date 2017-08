Une grande collecte organisée au Centre Auchan de Noyelles-Godault !

Ce centre commercial qui existe depuis 1972 lance une grande collecte. La direction a décidé de récolter des objets fétiches, photos personnelles et témoignages qui retracent les moments forts et l’histoire du centre.

La collecte a commencé au début de l’été et durera jusqu’en septembre. Les participants sont invités à remettre tous les objets souvenirs : autocollants, pins, photographies liés au centre mais aussi à témoigner d’un fait marquant qui aurait eu lieu dans la galerie ou d’un bon souvenir. "Si par exemple une histoire d’amour est née ici nous aimerions avoir le témoignage de ces personnes" explique Jérémy Sawicki chargé de communication pour le centre commercial" avant d’ajouter :" si des clients ont aussi des souvenirs, d’un concert qu’ils ont vécu ici, avec par exemple des photos. Nous avons en effet accueilli de nombreux chanteurs comme Florent Pagny ou Zucchero".

Un centre commercial avec une âme

C'est une idée de Didier Lebon, un vrai personnage, avec son grand sourire et son petit foulard autour du cou, il est directeur du Centre commercial de Noyelles-Godault depuis 43 ans, 2 ans après l'ouverture en 1972, et pour lui ce centre a une âme : "c’est un peu comme la place d’un village, tout le monde se réuni ici et on rencontre toujours quelqu’un qu’on connait, c’est un vrai lieu de vie". C’est pour cela qu’il a voulu collecter tous ces souvenirs et ces objets :"ce sont des témoignages qui retracent les moments forts et l’histoire du centre " selon Didier Lebon.

Si vous aussi vous avez des souvenirs et des objets à partager vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du centre commercial de Noyelles-Godault.