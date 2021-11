Une grande roue pour la première fois pour les fêtes de Noël à Toulon

Pour la première fois, une grande roue va venir animer les fêtes de fin d’année à Toulon. Fabriquée spécialement pour s’adapter aux dimensions de la place Monsenergue, juste devant l’Arsenal, la grande roue est en cours de montage. Elle sera mise en service le 24 novembre prochain, jour du lancement des festivités de Noël à Toulon et offrira un nouveau point de vue sur le port, la rade et les toits de la vieille ville.

Neuve et fabriquée pour la place Monsenergue

Haute de 40 mètres, pesant 120 tonnes et équipées de 24 cabines, la grande roue "sort de chez le constructeur" explique son propriétaire, Richard Kerwich, gérant de manèges. "Elle a une grande spécificité : elle a été conçue spécialement pour la place Monsenergue, assez étroite. Les techniciens sont venus prendre les mesures pour qu'on puisse installer la structure entre la fontaine et les arbres. On peut donc vraiment dire que c'est la grande roue de Toulon ! Toutes les grandes villes ont leur grande roue, comme Marseille ou Nice et maintenant Toulon" poursuit le professionnel qui espère pouvoir un jour laisser le manège à l'année à cet endroit.

Richard Kerwich promet des prix attractifs pour que tous les Toulonnais puissent en profiter : 5€ pour les adultes, 3€ pour les enfants et la gratuité pour les tout-petits.

Si de nombreux Toulonnais expriment leur surprise et leur impatience, Muriel Charry, gérante d'un salon de coiffure au pied de la grande roue, a elle aussi le sourire : "C'est une grande première et c'est une _très bonne nouvelle pour nous les commerçants_. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus de passage sur la place. Et la grande roue va apporter de la gaieté au quartier pendant les fêtes. La place va être très jolie quand tout sera illuminé !"

Au programme de Noël

En plus de la grande roue, la municipalité de Toulon annonce une autre nouveauté pour les fêtes de fin d'année : une piste de luge sera installée sur la place de la Liberté, en plus du manège-sapin et de la crèche géante. Le marché de Noël, qui ouvrira lui aussi le 24 novembre, comptera une soixantaine de chalets.

La grande roue de Toulon mesure 40 mètres de haut © Radio France - Sophie Glotin