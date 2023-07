Une grenade de la seconde guerre mondiale découverte sur le littoral à Menton, la baignade interdite

Drôle de découverte pour des baigneurs en plein été à Menton : une grenade vielle de près d'un siècle, datant de la Seconde guerre mondiale a été trouvée ce mardi sur le littoral. Immédiatement un périmètre de sécurité a été mis en place comme l'explique la ville dans un tweet.

ⓘ Publicité

C'est ainsi toute la baignade qui est interdite dans le secteur pour cette matinée d'été.

Les démineurs sur place

La baignade, la pêche et les activités nautiques sont interdites sur la plage du Fossan ainsi que le long des enrochements situés en bordure de l’esplanade Francis-Palmero. La circulation est interrompue, sur la promenade du Soleil, entre les ronds-points Trenca et du Bastion. Les démineurs sont arrivés sur place et vont intervenir d'ici la fin de matinée.