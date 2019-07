Grenoble : une habitante du quartier Saint-Bruno vend un squat sur internet

Grenoble, France

"Affaire à saisir en urgence : squat d'anar salle des fêtes avec parking au beau milieu d'habitations à Grenoble dans quartier calme et paisible". C'est ainsi que débute, sur le site Le Bon Coin, une annonce insolite postée par une Grenobloise (a priori) qui se présente sous le pseudonyme de "Isabelle et les anars". Fatiguée, semble-t-il, par le voisinage elle demande un euro et engage à aller l'installer "sous les fenêtres de votre chambre ou de celles de votre pire ennemi. Pas de loyer : pris en charge par le contribuable grenoblois".

Toute l'annonce est du même acabit et ne fait pas vraiment envie : "réservé aux amateurs de bruits, insultes, menaces, saletés [...] Options : concerts illégaux avec aval Ville de Grenoble et autres événements ouvert au public [...] Cinéma plein air, barbecue géant et autres. [...] atelier vélo tous les mercredi et vendredi avec usage marteau sur ferraille, braillement, musique et scie électrique". Dans son viseur, la ville de Grenoble à laquelle s'adresse sans doute ce "buzz".

Ce n'est pas la première fois que le site marchand est utilisé pour revendiquer. On se souvient par exemple de cette école du Grand-Lemps (Isère) mise en location en avril dernier par des parents opposés à la fermeture d'une classe.

Le "38" ou "Centre social Tchoukar", visé par cette nouvelle petite annonce, est une ancienne école du quartier Saint-Bruno squatté depuis 2015, située rue d'Alembert.

Le détail de l'annonce