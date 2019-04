Une habitante de Jard-sur-Mer remporte un million d'euros au MyMillion

Vendée, France

Une retraitée de Jard-sur-Mer a remporté un million d'euros à la loterie Euromillion-MyMillion de la Française des jeux. Elle a validé son ticket dans le petit tabac-presse Le Ressac, dans le centre-bourg de Jard-sur-Mer.

Le couple qui tient le bar a "vu en validant le ticket que le gain était supérieur à 30.000 euros, donc on a appelé la Française des jeux pour que la dame aille les voir et retirer son gain", indique le patron. Ils n'ont appris que quelques semaines plus tard que "leur" gagnante avait remporté une somme aussi importante.