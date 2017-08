Une habitante de la Côte d'Opale découvre un message dans une bouteille

Qui n'a jamais rêvé de découvrir un mystérieux message dans une bouteille jetée à la mer depuis une contrée lointaine ? C'est ce qui est arrivé à Sandrine, 43 ans, une habitante de Wimille, sur la plage d'Ambleteuse.

L'histoire commence par une promenade habituelle pour Sandrine, 43 ans, entre la Pointe aux oies et la plage d'Ambleteuse. Cette habitante de Wimille est une amoureuse de la mer, et des galets, qu'elle aime ramasser. Ce jour là, le 3 août, son attention est attirée par une bouteille en plastique, remplie de cailloux.

Une bouteille à la mer !

A l'intérieur, il y a un morceau de papier. Quatre semaines après, elle est encore sous le coup de l'émotion : "Une bouteille à la mer ! Pour moi, c'était sérieux, c'est comme si je trouvais un trésor", raconte-t-elle. Sandrine rentre chez elle, fébrile, à tel point qu'elle ne prend même pas le temps de retirer son manteau de pluie. Elle dépose la bouteille sur un plateau, et la coupe en deux, pour en sortir la feuille de papier petits carreaux toute froissée, écrite à la main.

Un court texte en allemand

C'est écrit en allemand, une langue que Sandrine de comprend pas. Elle fait traduire le texte par sa belle-sœur : il s'agit d'un grand père et d'une grand mère en vacances avec leurs petits enfants de 11 et 16 ans, qui demandent qu'on leur écrive, et qui donnent leur adresse en Allemagne. On ne sait pas de quand date le message, ni où la bouteille a été jetée à la mer.

Je trouve ça beau, ce côté magique, quand le hasard s'en mêle

Sandrine a très vite écrit une courte lettre, elle attend une réponse. Elle se refuse à aller chercher sur internet le nom de cette famille. Elle préfère continuer à entretenir ses rêves d'enfant : "moi je trouve ça beau, ce côté magique, quand le hasard s'en mêle, je suis restée très enfant". Cette aventure a même fait resurgir un vieux souvenir : "quand j'était petite, avec mon frère, on avait jeté une bouteille à la mer".