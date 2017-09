Une habitante de Rive-de-Gier gagne un million d'euros à l'Euro Millions au bar tabac La Pipe

Le 29 août dernier, une habitante de Rive-de-Gier (Loire) a gagné un million d'euros en jouant à l'Euro Millions. Sur le coup, elle n'a pas vraiment compris ce qui lui arrivait. Débordé, le buraliste raconte ce jour pas comme les autres.

Le 30 août dernier, en se rendant, comme chaque jour au bar-tabac La Pipe pour choisir les numéros de son Euro Millions, cette habitante de Rive-de-Gier (Loire) ne pensait pas avoir gagné un million d'euros. Elle a été tirée au sort parmi tous les joueurs comme gagnante du million réservé au vainqueur de "MyMillion", une chance supplémentaire pour tous les participants à l'Euro Millions.

Lucas tient le bar-tabac La Pipe à Rive-de-Gier. Depuis le début du mois de septembre, les clients affluent dans son établissement pour tenter, eux-aussi, d'empocher le million. "Ils pensent qu'on lui a donné les numéros, mais on n'y est pour rien nous" explique-t-il. En réalité, Lucas y est bien pour quelque chose : "À l'entrée, il y a un petit afficheur qui vous donne ce que vous avez gagné. Ce jour-là, cette personne qui ne parle pas bien français est venue vers nous pour nous dire qu'elle ne comprenait pas le nouveau mot écrit sur l'écran. C'était marqué "gros lot" alors qu'elle avait l'habitude de voir écrit "aucun lot", on a donc vérifié et on a vu qu'elle avait gagné un million d'euros. Elle n'a pas compris tout de suite et on lui a réexpliqué, ensuite elle était contente."

Elle devait se faire payer à Saint-Étienne et cherchait un bus, mais on lui a dit de prendre le taxi !

Une fois l'émotion retombée, la cliente régulière du bar-tabac a dû se rendre à Saint-Étienne pour se faire payer. Le buraliste se souvient encore des détails : "Elle cherchait un bus à prendre pour aller à Sainté, mais des clients lui ont dit "prend le taxi maintenant que tu es riche !"Lucas ajoute enfin que depuis qu'elle est millionnaire, la cliente ne vient plus. Qu'importe, il en a gagné d'autres.

