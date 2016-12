Une habitante de Saint-Tropez aide un SDF de 18 ans à trouver un logement

Olivia, une habitante de Saint-Tropez (Var), est venue en aide il y a quelques jours à un jeune Avignonais de 18 ans. Elle l'a croisé dans la rue alors qu'il faisait la manche et a été émue par son histoire. Aujourd'hui Florian a un toit et cherche un emploi.

C'est un conte de Noël raconté par Var Matin. Olivia une habitante de Saint-Tropez âgée de 30 ans faisait ses courses il y a quelques jours quand elle a remarqué un jeune assis par terre, en train de faire la manche. Plutôt que de continuer son chemin, elle s'est arrêtée et a engagé la conversation avec lui. "J'ai été surprise pas son jeune âge (18 ans). Je me suis dit qu'il n'était pas à sa place dans la rue", raconte cette femme de 30 ans, employée dans une agence immobilière.

Un appel sur Facebook pour lui trouver un toit

Le jeune-homme se confie et raconte qu'il a son bac mais qu'en raison d'une histoire difficile marquée par la séparation de ses parents, notamment, il est passé d'un foyer à l'autre et qu'il s'est retrouvé à la rue. Quand Olivia l'a rencontré, il dormait depuis un mois sur la plage. La jeune femme fait alors appel à des amis et lance une page Facebook "Un nouveau départ pour Florian" pour lui trouver un toit, des habits et de quoi vivre.

"Je me sens redevable. Je dois m'en sortir" (Florian, aidée par une jeune Tropézienne)

Aujourd'hui Florian a un logement dans une commune proche de Saint-Tropez et cherche un emploi. "Ce bras tendu m'oblige à m'en sortir", témoigne ce jeune de 18 ans sur France Bleu Provence. Florian cherche un emploi dans la restauration ou le jardinage.