Une Harley-Davidson de Johnny Hallyday bat un record aux enchères au salon Retromobile de Paris

La mythique Harley-Davidson "Laura Eyes" de Johnny Hallyday a été vendue aux enchères ce vendredi soir, au salon Retromobile de Paris, au prix record de 470 840 euros. Elle était estimée entre 50 000 et 250 000 euros.

Une Harley et une guitare de Johnny sur le stand d'Artcurial Motocars au Retromobile, le Salon International des Voitures de Collection, à Paris

La vente aux enchères n'aura duré que 10 minutes : la mythique Harley-Davidson "Laura Eyes" de Johnny Hallyday s'est échangée ce vendredi 18 mars, au salon Retromobile de Paris, pour 470 840 euros. La maison Artcurial, qui organisait la vente, l'avait estimée entre 50.000 et 250.000 euros.

C'est un acquéreur anonyme qui s'est offert ce modèle "Softail Heritage 1340", piloté par Johnny Hallyday pendant son "road trip" aux Etats-Unis, en 1990. Après avoir été entièrement transformée et renommée "Laura Eyes", en hommage à la fille du chanteur, la Harley a notamment été remarquée dans le clip "I can't stop wanting you", en 1995. Puis, en 1998, Stade de France, pour un concert d'anthologie.

Le vendeur, un fan français qui avait remporté la moto lors d'un concours organisé par Johnny Hallyday, s'est engagé à reverser 20% du prix à l'association La Bonne Etoile, créée par la veuve du chanteur, Laeticia Hallyday.