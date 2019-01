Une idée originale dans l'Ile de Ré : des cartes postales en bois pour fêter la bonne année

Charente-Maritime, France

Des cartes postales en bois, plutôt que des cartes cartonnées, c'est l'idée d'une jeune créatrice de l'Île de Ré. Axelle Mathiere est graphiste de formation, elle a découvert le principe des cartes en bois, lors d'un séjour en Angleterre, et l'idée l'a immédiatement séduite. Depuis 2015 ,les Rétais, mais surtout les vacanciers peuvent ainsi céder à la tradition de la carte postale en optant pour la version en bois.

"Donner une image rafraîchie de notre île "

L'idée de départ est de rompre avec l'image vieillotte de la carte postale, et des traditionnelles cartes clichées, représentant des ânes en culottes ou des roses trémières. "Je suis partie du principe qu'il était intéressant de faire des souvenirs de l'Île de Ré, qui changeaient un peu de ce qu'on pouvait trouver partout" raconte Axelle, avant d'ajouter : "Le but, c'était de donner une image un peu rafraîchie de notre île et de valoriser l'artisanat locale".

Axelle Mathiere travaille ses croquis à la médiathèque de La Rochelle © Radio France - Catherine Berchadsky

Axelle Mathiere réalise en moyenne une dizaine de séries de cartes postales en bois par an, des cartes aux couleurs de l'île, un peu rétro. Avec des lignes toutes tracées comme sur les cartes cartonnées. "Ce qui est super drôle c'est qu'elles sont calculées pour ne pas peser plus de 20 grammes", s'amuse Axelle, autrement dit, un timbre poste suffit pour envoyer sa carte.

Des cartes postales qui ne remplissent pas toujours leur rôle

Une carte en bois ,"c'est toujours une surprise pour celui qui la reçoit", explique la créatrice, qui reconnaît toutefois que certains trouvent le prix parfois un peu élevé, 6 euros l'unité. Ce qui explique que quelques clients préfèrent garder la carte pour eux sans jamais l'envoyer, c'est ce qui a incité Axelle à créer aussi des affiches en bois.

Les cartes en bois s'achètent à la boutique de la Couarde en Ré, dès l'ouverture de la saison touristique en avril, ou sur le site odiledere.com