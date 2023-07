"Une immersion totale dès le début" : découvrez la nouvelle exposition consacrée au Titanic à Paris

"De vrais objets, de vraies histoires"

Voilà la promesse de l'exposition qui proposera aux parisiens pendant près de 2 mois un parcours immersif sur plus de 2000 m² dans une dizaine de salles au coeur du paquebot et de sa tragique destinée.

Des cabines ont été reproduites à l'identique de celles que l'on pouvait trouver dans le Titanic, ici nous sommes en première classe © Radio France - Robin Bernaud

Cette exposition à la fois éducative et familiale se concentre sur les histoires marquantes des hommes et des femmes qui étaient à bord du légendaire Titanic, racontées à travers plus de 260 objets émouvants et de nombreuses reconstitutions des cabines et lieux emblématiques du navire.

"Derrière ces objets exceptionnels, on raconte des histoires"

Lors de notre visite, nous avons rencontré Pascal Bernardin, président d'Encore Productions, qui produit Titanic l'Exposition, il partage avec nous les histoires de deux passagers. De nombreuses histoires que l'on découvre au fil de la visite.

Une première parmi les reproductions du Titanic

Impossible de ne pas imaginer Rose et Jack sur ce qui sera sans doute un des endroits qui sera le plus photographiés par les visiteurs : la réplique grandeur nature du Grand Escalier !

De nombreuses reconstitutions à grande échelle de pièces du navire sont à observer lors de la visite © Radio France - Robin Bernaud

Pour la petite histoire, le Grand Escalier descendait du pont du navire à la salle de réception de la première classe et à l’extérieur du salon de restauration de la première classe sur le pont D. Le Grand Escalier était lambrissé de chêne et comportait un puits de lumière en fer forgé et en verre.

Une immersion totale dès le début de l'exposition

Pascal Bernardin, président d'Encore Productions, producteur de Titanic l'Exposition © Radio France - Robin Bernaud

Pour proposer une expérience encore plus immersive, une expérience vous est proposée dès le début et tout au long de la visite, Pascal Bernardin vous explique en quoi elle consiste.

"C'est grâce à Paul-Henri Nargeolet qu'on a cette exposition"

Pascal Bernardin nous confit également que c'est entre autre grâce à Paul-Henri Nargeolet, l'explorateur qui avait consacré près de 40 ans à l’exploration de l’épave et qui est décédé dans l’implosion du sous-marin Titan que cette exposition peut se tenir aujourd'hui.

Plusieurs pièces du navire ont été reproduites à l'identique pour l'exposition © Radio France - Robin Bernaud

Rendez-vous au Pavillon 5.1 de la Porte de Versailles, du mardi 18 juillet au dimanche 10 septembre 2023.

L'exposition vous accueille tous les jours de 09h00 à 21h00.

Tarif des billés datés :

Plein tarif : 24€

Enfant (4 à 11 ans) : 19€

Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) : 66€

Gratuit pour les moins de 4 ans.