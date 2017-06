VIDÉO - Une impressionnante locomotive à vapeur de 1947 sur les rails en gare de Dijon-Ville

Une belle balade, un aller-retour entre Dijon et Le Creusot, à bord d'un train tiré par une locomotive à vapeur de 1947. Voilà ce que proposaient ce dimanche 3 juin 2017 la quinzaine de bénévoles d'une association creusotine. La chaudière de la loco est alimentée au charbon de bois.

Retour dans le passé ce dimanche en gare de Dijon-Ville. Les voyageurs et le personnel SNCF présents ont cru avoir attrapé la berlue. Sur le quai A à 7h50 du matin très précises ils ont vu débarquer sur les rails une antique locomotive à vapeur. La 241P17, une beauté mécanique classée monument historique qui effectuait ce dimanche 3 juin 2017 un aller-retour entre Dijon et Le Creusot. La 241P17 a la particularité d'avoir été la locomotive la plus puissante d'Europe lors de sa sortie des usines Schneider du Creusot en 1947.

La locomotive 241P17 photographiée de face en gare de Dion-Ville © Radio France - Thomas Nougaillon

C'est l'Association des Chemins de Fer du Creusot, qui a restauré ce bijoux depuis sa découverte -un peu par hasard sous un hangar- en 1993. Après 13 années de restauration elle a repris ses voyages en 2006. Et elle prend même des voyageurs puisque ce dimanche le train composé de la loco et de quatre vieux wagons était bondé de voyageurs. A bord pour les encadrer une quinzaine de personnes: du personnel de bord et puis évidemment à l'avant, dans la loco, un conducteur et deux mécanos pour alimenter la chaudière à charbon.

Sur le quai la loco à vapeur a fait sensation auprès du grand public! © Radio France - Thomas Nougaillon

Titouan de Poilloüe de Saint Périé, 23 ans, bénévole à l'association est l'un des conducteurs de la vieille locomotive. Le conducteur qui dans ce genre de train à un rôle bien différent des conducteurs des trains actuels. "Il s'occupe de produire la vapeur donc lui il met le charbon dans le foyer il s'occupe aussi du niveau dans la chaudière, il surveille la pression. Une pression qu'il faut produire au bon moment, c'est à dire que s'il y a une montée par exemple il va en falloir un peu plus. Mais si ça descend, là, il va falloir calmer un peu le feu! La vitesse de la machine est limitée à 100 km/h mais en général on roule plus aux alentours de 80-90, mais la loco n'a pas de mal à y monter s'il le faut".

Prêt pour envoyer des pelletées de charbon dans la chaudière... Titouan de Poilloüe de Saint Périé (à gauche) va conduire la locomotive jusqu'au Creusot! © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette locomotive et ses wagons, bref, ce train un peu spécial en tout cas hautement historique est utilisé uniquement à des fins touristiques. Ce dimanche la vieille locomotive a quitté la gare de Dijon à 9h47 direction Le Creusot -après des escales à Nuits-Saint-Georges et à Beaune- elle est arrivée au Creusot vers 11h27. En début de soirée, vers 19H25 elle devait de nouveau quitter Le Creusot, le retour à Dijon était prévu à 22 h 29 ce dimanche!

L'un des conducteurs de la loco © Radio France - Thomas Nougaillon

Depuis qu'elle a été remise en circulation la locomotive P17 a parcouru 25 000 kilomètres à travers la France et la Suisse... A l'époque elle a été construite à 35 exemplaires. Quatre ont survécus mais la P17 est la seule en état de marche. Si sa chaudière tient le coup elle n'est pas prêt de prendre sa retraite. En France il reste une petite quinzaine de machines qui comme cette P17 roulent avec l'autorisation de la SNCF sur le réseau national. Sans parler des nombreux petits trains touristiques comme celui de la Vallée de l'Ouche mais là on est hors réseau SNCF.

La locomotive est considérée comme "monument historique" © Radio France - Thomas Nougaillon

En plus du trajet Dijon-Le Creusot ou Le Creusot-Dijon, il était possible pour les clients de choisir un forfait permettant une visite du parc d’attractions des Combes au Creusot. Au niveau des prix ça donnait donc: un aller simple, sans accès au parc pour 29 euros pour un adulte et 18 euros pour un enfant de 4 à 12 ans. L'aller-retour avec accès au parc, en 2nde classe lui se vendait 49 euros pour un adulte et 29 euros pour un enfant de 4 à 12 ans. Enfin pour un aller-retour avec accès au parc, en 1re classe là il fallait débourser : 79 euros pour un adulte et 59 euros pour un enfant de 4 à 12 ans.

