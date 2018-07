Porte-du-Ried, France

Elle a 21 ans et elle est déjà multimillionnaire ! Une Alsacienne a remporté la somme de 36 millions d'euros (36.158.968,20 euros très précisément) au jackpot Euromillions du mardi 19 juin. Elle détient ainsi le record du plus gros jackpot remporté par une joueuse de son âge.

La jeune femme, qui joue à l'Euromillions régulièrement depuis un an, a validé son billet dans le Haut-Rhin au tabac presse "Le coin sympa" à Holtzwhir, Porte-du-Ried. "Ca me fait plaisir pour la gagnante et pour moi en tant que buraliste", raconte le patron du tabac.

Elle ne compte pas arrêter de travailler

Elle souhaite conserver son anonymat, mais elle a confié à la Française des Jeux : "quand j’ai appris que j’avais gagné, j’ai sauté de joie dans mon salon ! J’ai pleuré beaucoup aussi, tant d’émotions se bousculaient, c’est tellement incroyable ce qui m’arrive !". Lors de la remise de chèque, elle a expliqué "quand je rêvais de gagner je me disais : si je gagne, je change tout et je quitte tout mais maintenant je me dis : je ne change rien et je ne quitte rien". La gagnante ne compte pas arrêter de travailler.

Il s’agit du premier gain Euromillions remporté en France cette année et du 2e plus gros gain remporté dans le département du Haut-Rhin après celui de 40 millions d'euros en juillet 2015 à Colmar.