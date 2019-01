Une jeune Clermontoise recherche son grand-père allemand

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Le secret a été bien gardé mais Valentine Amat met tout en oeuvre pour connaître la vérité. Cette jeune étudiante clermontoise de 23 ans enquête sur ses racines familiales et son grand-père maternel qu'elle n'a jamais vu. Il est allemand et s'appelle Hans Jürgen Dreyer.

Secret de famille

Nous sommes en 1961. Gisèle, la grand-mère de Valentine, rentre en Auvergne avec son bébé de quelques mois. Elle vient de quitter l'Allemagne où elle a eu cette enfant avec un certain Hans Jürgen Dreyer. Pourquoi ce départ et pourquoi Gisèle, aujourd'hui décédée, n'a-t-elle jamais raconté cette histoire ? Pour Valentine, c'est un mystère : "On ne sait pas. On se dit que peut-être il y a eu tromperie car mon grand-père a eu un autre enfant, Ralph, en septembre 1962, et c'est peut-être pour ça que ma grand-mère est revenue en Auvergne mais c'est une simple hypothèse".

Cette histoire prend un tour rocambolesque quand la maman de Valentine découvre, au hasard de démarches administratives, qu'elle n'est pas française mais de nationalité allemande et que son vrai nom n'est pas Christiane Dumas mais Dagmar Christiane Dreyer ! Elle porte le nom de son père qui l'a donc reconnue à sa naissance, contrairement à ce qu'elle a longtemps cru.

Des démarches tous azimuts

Pour retrouver la trace de ce mystérieux grand-père, Valentine a lancé des recherches via les services d'Etat civil, les ambassades, et les réseaux sociaux. Pour le moment, elle n'a rien de concret même si elle a tout de même glané quelques infos : "Hans est né en 1930. Il était employé commercial quand ma maman est née, mais des rumeurs disent qu'il était officier dans l'armée. Peut-être est-il devenu commercial après l'armée" conclut la jeune femme.