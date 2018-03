21000 Dijon, France

Le beau voyage d'Elsa Gautherot. Cette Dijonnaise de 24 ans, animatrice dans une association de protection de l'environnement, a pris la route ce dimanche depuis Saint-Julien près de Bretigny au Nord de Dijon. Avec son cheval Kany et sa mule Ufa, cette passionnée qui fait du cheval depuis ses 7 ans, prévoit de réaliser un périple de 8 mois en totale autonomie.

Avant le départ Elsa et son père Jean-Claude ont chargé le cheval. A l'intérieur des caisses, 60 kilos de matériel. © Radio France - Thomas Nougaillon

A la manière de Robert Louis Stevenson, auteur Écossais du XIXe siècle, à qui l'on doit le récit autobiographique "Voyages avec un âne dans les Cévennes", Elsa va monter sa mule, tandis que le cheval portera ses 60 kilos de matériel dont une tente et un duvet. Un parcours de 2 500 kilomètres à travers les bois et forêts de France. Cela fait 4 ans qu'Elsa peaufine ce voyage écolo. Un voyage dont le but est tout simple: "vivre au rythme du soleil et de ses chevaux pour faire de belles rencontres".

La mule Ufa, avant le départ à Saint-Julien, chez un ami où la jeune femme a déposé son véhicule © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour dormir, Elsa Gautherot, fera des bivouacs. "La priorité pour trouver un bivouac ce sera qu'il y ait de l'herbe et de l'eau pour les chevaux et que je me sente en sécurité pour pouvoir dormir" explique la jeune cavalière. "Je n'ai pas le budget pour pouvoir me payer le gîte et l'hôtel tous les soirs c'est pourquoi toutes mes nuits seront en tente. Je compte aussi être logée quelques fois chez l'habitant, ce serait une bonne chose, au moins pour pouvoir prendre une douche de temps en temps!"

Elsa en compagnie de Kany et de Ufa, ces trois là vont vivre 8 mois ensemble sur les routes de France © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour autant Elsa ne part pas "le nez au vent", elle a d'ailleurs suivit des formations et a eu l'occasion de se tester sur des voyages en autonomie avec ses bêtes. "L'été dernier, j'ai fait ma première expérience en partant 15 jours à Bourg-en-Bresse rejoindre l'Équi Rando donc on a pu tester le matériel, tester les chevaux, ce n'a pas été facile pour moi les deux premiers jours et puis après cela a été génial: j'ai ressenti l'euphorie du voyage, de l'autonomie".

Un panneau solaire portatif pour recharger son portable

Au long de son parcours, Elsa va traverser le Morvan, Millau en Aveyron où elle doit retrouver les membres de l'association des cavaliers au long cours, les Pyrénées, les Cévennes... Elle remontera ensuite par les Alpes, le Jura et les Vosges. Ses parents la suivront grâce à une application GPS sur son smartphone, un smartphone qu'elle peut recharger -de même que son appareil photo et sa lampe- grâce à un panneau solaire portatif installé sur le dos de Kany! Elsa Gautherot possède aussi une page FaceBook "au pas des solipèdes" à laquelle vous pouvez vous abonner si vous souhaitez suivre ses pérégrinations.

La jeune femme est extrêmement motivée, elle qui était en CDD au sein de son association a même décliné un CDI afin de pouvoir prendre la route et mener à bien son aventure. Une aventure inspirée des écrits d'Émile Brager, un célèbre cavalier au long cours qui a parcouru 45 000 kilomètres à cheval dans 18 pays, en Europe et à travers le continent américain. Elle bénéficie de deux bourses celle de l'Atelier Mobilité Léo Lagrange à Dijon et celle du Comité Local d'Aide au Projet de la Région BFC soit 1 250 euros. Coût total de ce beau projet environ 10 000 euros.