Une joueuse de tennis du CAP Périgueux championne de France à 80 ans

Le club de tennis de Périgueux, le CAP compte dans ses rangs une championne de France . Le week-end dernier au Touquet, Marie Jeanne MARTY ( dite Mijanou) a été sacrée championne de France vétéran dans la catégorie des 80 ans. C'est son troisième titre. Elle a été championne de France à 70 ans puis à 75 et dernièrement à 80 ans.

Marie Jeanne Marty et son titre de championne de France de tennis catégorie 80 ans © Radio France - Valérie Déjean

Au tennis sur le tard

Membre du Cap à Périgueux, cette ancienne prof de sport, landaise, s'est mise au tennis relativement tard. A trente ans, sollicitée pour jouer la quatrième dans un match en double, elle a pris la raquette et ne l'a quasiment jamais lâchée depuis. Elle joue et gagne: championne de France vétéran à 70 ans, à 75 puis à 80 comme ces jours derniers au Touquet. Un match difficile reconnait Marie Jeanne Marty face à une adversaire qui renvoyait des coups plutôt longs et brisait son jeu d'attaquante mais elle a joué la patience, poussant l'autre finaliste à la faute et ça a payé.

Marie Jeanne Marty ( à droite) championne de France de tennis catégorie 80 ans - MJM

Marie Jeanne Marty , licenciée au CAP tennis de Périgueux et championne de France catégorie 80 ans Copier

En route vers les championnats du monde

Le weekend prochain, Marie Jeanne MARTY va décoller de Bordeaux direction Palma de Majorque aux Baléares, la patrie de Rafael Nadal. C'est là qu'elle va disputer les championnats du monde Elle a déjà participé à des tournois internationaux dans de nombreux pays d'Europe mais aussi en Floride. A Palma, elle sera la capitaine de l'équipe de France dans la catégorie 80 ans, puis s'alignera ensuite en individuel, soit 2 semaines de compétition pour une jeune octogénaire affutée.

Marie Jeanne Marty licenciée au CAP Périgueux et championne de France - MJM

Du sport tous les jours et une alimentation d'athlète

Pour bien jouer, il faut s'entrainer régulièrement. Mijanou joue au tennis trois à quatre fois par semaine, et complète son entrainement par des séances de vélo ou de sport dans une salle emménagée dans sa maison de Trélissac. Elle surveille aussi son alimentation et peste contre le confinement qui l'a lestée de 2 à 3 kilos, invisibles sur sa silhouette de jeune fille. Mais il faut faire attention dit-elle aux attaques sournoises de l'arthrose et surveiller son poids .

Les jambes et la tête

Mais ce qui plait beaucoup aussi à Marie Jeanne Marty dans le tennis, c'est la tactique; balader son adversaire d'un côté à l'autre du cour comme dans un jeu de dames. Elle l'avoue en riant: " J'aime gagner, je suis une battante" Elle va tenter de le prouver une nouvelle fois en Espagne, capitaine motivée d'une équipe de quatre jeunes joueuses françaises de 80 ans.