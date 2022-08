L'alarme du jackpot a retenti dans le casino de Pau, mercredi en fin de journée. Une femme était venue se divertir et chercher de la fraîcheur dans cet établissement appartenant au groupe Tranchant. Après une mise de 3€, elle a remporté 80.686€.

Une joueuse remporte plus de 80.000€ au casino de Pau

Un jackpot de plus de 80.000€ a été décroché au casino de Pau. Cela s'est passé mercredi. C'est une joueuse qui a gagné 80.686€ en fin de journée, vers 18h30. D'après le communiqué transmis par l'établissement, cette "heureuse gagnante, attirée par la fraîcheur des espaces climatisés, était venue pour passer du bon temps et tenter sa chance". Elle a donc testé les machines qui s'appellent "Echo fortunes" et après une mise de 3€, elle a gagné, "la machine s'est mise à tinter".

Une somme dépensée pour sa famille et elle

La gagnante aurait expliqué à la direction qu'elle comptait "voyager et faire plaisir à ses enfants" avec cet argent. Le casino de Pau précise aussi que c'était "un rêve qui devrait se réaliser prochainement pour un autre visiteur, car la cagnotte des Echo fortunes redémarre à 40.000€."