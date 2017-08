Une journée internationale pour valoriser les chats noirs

Si les chats ont leur journée internationale le 8 août, leurs congénères à poils noirs, victimes de superstitions et de croyances non fondées, méritaient eux aussi une journée entièrement dédiée.

Ce jeudi , comme tous les 17 août, le monde célèbre le «Black Cat Appreciation Day», la journée internationale du chat noir.

Victime de superstitions ?

Dans l'inconscient collectif, sans qu'on en connaisse réellement les raisons, le chat noir véhicule de nombreuses superstitions et autant de peurs. Il serait responsable de nombre de malheurs et d'aucuns le lui font payer fort cher ces croyances infondées.

En effet, comme l'expliquait la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la SPA britannique, les chats noirs ont plus de risques que les autres d'être abandonnés, et, toujours du fait de leur couleur, sont parfois la cible d'atroces violences. Du fait de superstitions et de croyances non fondées, les chats noirs attendent également plus longtemps que les autres avant de trouver une famille d’adoption dans les refuges à travers le monde.

La journée de valorisation du chat noir a donc été lancée pour sensibiliser le public - ce sont des chats comme les autres, avec seulement un pelage de couleur différente - et inciter les gens à en adopter.