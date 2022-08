Une journée pour adopter un chat à Salaise-sur-Sanne, grâce à l'association la clef des chats

Une vingtaine de chatons, jeunes chats et chats adultes, de toutes les couleurs vous attendent ce samedi 20 Août au magasin Capanimal à Salaise-sur-Sanne, dans le nord-Isere. De 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 17H30, on peut venir rencontrer les félins et si affinité les adopter. Cela vous en coûtera 130 euros pour une femelles, 140 euros pour un mâle, un prix qui comprend le tatouage de l'animal et la castration ou la stérilisation, pris en charge en amont par l'association. S'il s'agit d'un chaton, vous avez un bon gratuit pour aller faire l'opération chez un vétérinaire, après ses 6 mois. C'est une garantie pour l'association que le chat sera adopté par une famille responsable. "L'objectif de notre association est de limiter la prolifération des chats " explique Cyril Moulin, de l'association La clef des chats. "Donc, il faut venir avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile et on signe ensemble un contrat associatif qui engage la personne adoptante à bien s'occuper de son animal. Nous voulons placer nos animaux dans de bonnes conditions."

La clef des chats est basée en Ardèche mais rayonne sur toute la région -

Les chats que l'association propose à l'adoption sont des chats errants qu'elle a récupérés dans la rue, car en France, c'est un vrai problème, que celui des chats abandonnés qui prolifèrent. Une fois qu'elle les a attrapés, elle les confie à une famille d'accueil en attente d'une adoption définitive. "Pour donner un exemple, une petite minette peut très bien faire trois à quatre portées par an avec à chaque fois, quatre ou cinq chatons, faites le calcul !" s'exclame Cyril Moulin. "Et on se retrouve parfois avec des colonies de vingt à trente chats. C'est ingérable. Cela crée des nuisances, sans compter que pour un chat , ce n'est pas une vie. Il doit affronter les aléas climatiques, trouver sa nourriture. Ce qui n'est pas toujours facile. Alors, nous organisons des sites de nourrissage mais cela ne règle pas le problème. C'est pour cela que l'on organise ces journées adoption pour nos chats déjà sociabilisés dans des famille d'accueil."