Une journée "pulls moches de Noël" à Aubigny-sur-Nère !

Beaucoup de rênes, de pères Noël et de bonhommes de neige; et surtout, des couleurs chatoyantes ! Vous avez peut-être croisés plusieurs pulls insolites ce jeudi à Aubigny-sur-Nère, dans le Cher. Une journée "pulls moches de Noël" était organisée ce jeudi 23 décembre. Une première édition qui pourrait être renouvelé l'année prochaine. Des habitants, des salariés municipaux, et la maire elle-même ont joué le jeu ! Certains ont même poussé le vice jusqu'à vêtir leur chiens eux aussi de ces magnifiques tenus de Noël. À vous de jugez quel pull est le plus moche, ou du moins le plus insolite.