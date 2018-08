Roppe, France

Un Lamborghini Gallardo Spyder jaune pétard datant de 2008. C'est le lot peu habituel qui était proposé aux enchères ce samedi à Roppe, près de Belfort. D'autant plus inhabituel que la voiture a été mise en vente par les services fiscaux du Territoire de Belfort. La vente du bolide saisie à un contribuable doit permettre à ce particulier de recouvrir une dette fiscale de 45 000 euros.

Comme le veut la règle, la Lamborghini a été mise en vente à seulement deux-tiers de son Argus. Une bonne affaire pour de nombreux amateurs qui étaient nombreux à défiler devant le véhicule jaune.

"Comme elle est mise à prix à 60 000 euros et qu'elle coûte 90 000 euros, _il y a peut-être moyen de faire une bonne affaire_", explique Daniel. Mais pendant les enchères, il quitte la course passés les 70 000 euros. Sans regrets, "car elle un petit peu bling-bling quand même."

"On n'ira pas au Carrefour avec"

Celui qui repart en Lamborghini décapotable, c'est Bernard, un habitant de la région. Ce patron d'une petite entreprise a déboursé 78 500 euros pour sa première et seule voiture de collection. "Un beau cadeau. J'approche de la cinquantaine, et je me suis toujours dit qu'après 50 ans, je me ferai plaisir."

Il compte faire rugir le moteur 10 cylindres pour des virées en week-end ou en vacances. "Mais on n'ira pas au Carrefour avec", se sent obligé de préciser son fils, tout sourire.