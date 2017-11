Une Landaise confond l'entrée d'un parking avec l'entrée d'une bouche de métro à Toulouse

Une Landaise de 56 ans s'est fait une grosse frayeur à Toulouse. Elle s'est retrouvée coincée, au volant de sa voiture, dans les escaliers d'une station de métro qu'elle a confondue avec l'entrée d'un parking. C'était ce lundi vers 19 heures en plein centre-ville. La Landaise n'est pas blessée.

Il fait nuit, cette conductrice, âgée de 56 ans, veut se garer au parking Jeanne d'arc dans le centre-ville de Toulouse, boulevard de Strasbourg, mais elle confond l'entrée avec la bouche de métro de la station Jeanne d'Arc, toute proche.

La landaise s'engage dans la bouche de métro, sa voiture bascule vers l'avant et se retrouve complètement coincée : les deux pneus arrières se soulèvent, le châssis se bloque sur les marches d'escalier.

Par chance, personne n'est blessé dans l'incident, mais la quinquagénaire se retrouve prisonnière dans sa voiture, choquée, sans pouvoir sortir, devant les yeux de plusieurs passants stupéfaits par la scène.

La quinquagénaire landaise restera coincée plusieurs minutes dans sa voiture encastrée dans l'entrée de la bouche de métro

Plusieurs passants prennent des photos de la scène et les postent sur les réseaux sociaux. On y voit notamment les pompiers qui viennent tracter la Peugeot 208 blanche et délivrer la malheureuse conductrice.

#Toulouse Jeanne d’Arc : une voiture confond le parking et la station de métro. Heureusement, ce n’était pas une Smart. pic.twitter.com/qd4N8CJWMi — Benoit SALLES (@infestedgrunt) November 6, 2017

La Landaise peut repartir avec sa voiture qui n'a pas été endommagée dans cette péripétie finalement plus cocasse que grave.