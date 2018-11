Une Landaise recherche les deux personnes qui lui ont sauvé la vie

Le mercredi 31 octobre, Liliane Fontan s'endort au volant et rentre dans un arbre, entre Sabres et Labrit. A son réveil, deux automobilistes sont à ses côtés et lui apportent les premiers soins. Liliane Fontan voudrait les retrouver et les remercier.

Labrit, France

Il est tout juste 17 heures, mercredi 31 octobre, quand Liliane Fontan rentre chez elle. Après une journée éreintante, la Landaise de 74 ans s'endort au volant et fonce dans un arbre. "Je n'ai rien pu faire, j'ai laissé la voiture aller. J'ai pensé tout de suite que j'étais foutue", confie la conductrice. A son réveil, après un moment d'absence, Liliane Fontan découvre que deux personnes se sont arrêtées pour lui porter secours :"Quand j'ai ouvert les yeux, les airbag étaient tout aplatis et ça fumait de partout. Par la portière, j'ai vu arriver une première personne, je lui ai fais signe. Une dame est venue jusqu'à moi et m'a pris la main pour me calmer. J'étais très stressée, mais elle m'a fait respirer"

Ils sont restés auprès de moi jusqu'à l'arrivée des secours officiels

Au même moment, un homme vient en aide à Liliane Fontan. Il s'approche de la victime, alors coincée dans sa voiture, et lui maintient la tête droite. "Je ne sais pas d'où il est sorti, je n'ai pas vu sa tête, je ne sais pas qui c'était. Je ne connais que son prénom : Bruno. Il est venu et m'a tenue tête. Je lui ai dis que j'étais une vieille mamie et qu'il me faisait mal", rigole la conductrice, avec du recul. L'homme la rassure alors en lui disant qu'il a une formation de secouriste et qu'il fait au mieux pour l'aider. "Ils sont restés auprès de moi jusqu'à l'arrivée des secours officiels, puis ils ont disparu dans la nature", confie la landaise.

Les retrouver pour les remercier

Pour Liliane Fontan, il est primordial de retrouver ces deux inconnus. "Elles ont été admirables, confie la femme très émue. C'est tellement touchant de voir des gens qui avaient d'autres choses à faire s'arrêter pour m'aider." La landaise est actuellement hospitalisé. Malgré deux cervicales et une cheville fracturées, Liliane Fontan va bien.

Si vous vous reconnaissez, appelez le standard de la radio France Bleu Gascogne au 05.58.46.50.50