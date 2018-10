C'est un document rarissime qui sera mis aux enchères ce vendredi à Nancy : une lettre écrite par un passager du Titanic et postée lors d'une escale à Cherbourg, quatre jours avant le naufrage du paquebot en 1912.

La lettre fait partie d'un lots de manuscrits issus des fonds Aristophil et Artecosa

Nancy, France

"My dear Edy" : c'est ainsi que commence cette lettre écrite, en anglais, par l'un des passagers du Titanic il y a 106 ans. Un manuscrit rarissime, issu des fonds Aristophil et Artecosa, qui est mis en vente ce vendredi après-midi chez Anticthermal à Nancy et qui raconte la vie à bord du paquebot, quelques jours seulement avant son naufrage dans l'Atlantique Nord. La lettre a été postée à Cherbourg, le 10 avril 1912.

"On n'a pas l'enveloppe donc on sait pas à qui il l'adressait mais c'est à la fois amusant et glaçant de la lire", raconte la commissaire priseur, Sylvie Teitgen. Dans cette missive, il est notamment question d'une collision avec un autre bateau évitée de justesse dès les premières minutes de la croisière. "Je n'ai pas peur", précise alors l'auteur. Il poursuit ensuite son récit par quelques anecdotes de son expérience de passager, "il raconte qu'il y a des jolies femmes à bord", cite par exemple la spécialiste qui voit dans ce document "une page d'histoire".

La lettre raconte sur 2 pages la vie à bord du Titanic © Radio France - Angeline Demuynck

Estimée entre 30 et 50.000 euros

Une autre lettre écrite sur le mythique Titanic a été mise en vente il y a quelques années. Elle avait été retrouvée dans l'épave et racontait le début du naufrage. Celle-là est plus légère mais devrait trouver preneur chez les collectionneurs. Elle sera mise à prix à 20.000 euros. Sylvie Teitgen y voit le scénario idéal pour le cinéma : "Si j'étais metteur en scène, j'en ferai un film", assure la commissaire priseur.