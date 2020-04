"Une lettre, un sourire" : des cousins ont lancé un site pour écrire aux personnes âgées en Ehpad

Depuis le début de la crise du coronavirus, les Ehpads ont fait l'objet de mesures drastiques pour isoler les personnes âgées. Interdiction de visite de famille, confinement total, etc. Mais rester en contact avec nos seniors est toujours possible. Et le site internet "1lettre1sourire" le permet. Le but est de rompre cette solitude le plus possible. Depuis le lancement de leur site, plus de 50.000 lettres ont été distribuées dans les Ehpads en France.

"Les personnes âgées ne sont pas seules"

"On s'est réuni en famille et avec mes cousins on s'est dit après les annonces de confinement 'qu'est-ce que l'on peut faire pour aider les personnes âgées' et on a trouvé cette solution, les lettres", explique Mathilde, étudiante parisienne et une des instigatrices du site internet, joint par France Bleu Paris. Le mode d'emploi est simple. Une fois sur le site, l'internaute doit remplir "deux, trois données personnelles, son prénom et son adresse email". Puis, l'internaute écrit sa lettre qui sera lu une première fois par Mathilde et sa famille. "On s'assure qu'il n'y ait vraiment pas de méchanceté dans les lettres".

Si le virus ne tue pas les personnes âgées, c'est la solitude qui le fera - Mathilde, une des instigatrices du site internet

Les lettres sont envoyées aux Ehpads qui les impriment et les distribuent à leurs résidents. "Le but c'est vraiment de leur apporter un peu de bonheur et c'est vrai que si le virus ne les tue pas, la solitude le fera et c'est pour pallier ce risque que l'on envoie ces lettres", renchérit Mathilde. Puis de conclure "elles ne sont pas seules, alors bien sûr on sait que ces lettres ne remplaceront pas la visite des familles, les visites humaines mais on espère que ces lettres les feront sourire".