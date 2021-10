Une liaison radioamateur de 20 minutes avec Thomas Pesquet depuis Toulouse

Demain à la Cité de l'Espace, des étudiants de l'université Paul Sabatier et des élèves du lycée de l'espace de Saint-Orens vont établir une connexion directe avec Thomas Pesquet pour poser leurs questions à l'astronaute Thomas Pesquet qui doit revenir sur Terre fin octobre. Comme cela a été possible : les réponses de Nicolas Nohler directeur du CSUT le centre spatial universitaire de Toulouse. Un centre qui rassemble les établissements toulousains qui travaillent autour des questions spatiales.

Vous allez joindre Thomas Pesquet d'une manière rustique, si on peut dire?

Rustique je ne sais pas. Original, en fait, au lieu d'utiliser les moyens de la NASA, on utilise en fait des moyens de radioamateurs puisque dans ce projet, il y a aussi les radioamateurs de Haute Garonne qui sont avec nous. Très concrètement, ça veut dire que les radioamateurs ont des antennes qui sont installées dans le jardin de la Cité de l'Espace puisque l’événement se passe là-bas. Il y a aussi une station relais en Italie et ce sont des passionnés qui communiquent directement avec la station spatiale. Et donc, on aura le retour aux questions de Thomas Pesquet.

Ça été compliqué de fixer un rendez-vous dans l’agenda de Thomas Pesquet?

Oui. Ça a été compliqué. Le projet lui-même remonte à plus d'un an. On a été décalé en juin au dernier moment et en fait, on nous propose une quinzaine de passages. Finalement, ça été fixé samedi, et jusqu'à 48 heures avant, on peut être complètement annulé. On a reçu la confirmation cette nuit de la NASA.

Il va y avoir vingt questions des élèves en dix minutes. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir exactement?

Les élèves ont travaillé sur des projets pendant plus d'une année. Sur la liaison, sur les radioamateurs. Ils ont fait des exposés qu'ils présenteront demain à la Cité de l'Espace et ils ont extrait des questions. Par exemple, si on entend quand on est dans l'espace. Des étudiants sourds veulent savoir comment Thomas Pesquet voit le développement des handicapés dans l'espace. Il y a des groupes de filles, bien sûr, qui veulent demander la place des femmes dans la conquête spatiale.

Ils ont beaucoup répété.

Cela va aller très vite quand même, non? Vingt questions en dix minutes ?

Ils ont beaucoup répété. Mais pour la petite histoire aussi, Thomas Pesquet reçoit les questions à l'avance, donc il devra préparer des réponses très synthétiques dans le peu de temps accordé. Je suis allé voir les étudiants et les élèves. Encore hier, il répétait. Ils sont sereins.

Et le but c’est de démocratiser, de mieux connaître ce qui se passe dans la Station spatiale internationale?

Oui évidemment. On veut faire travailler des élèves et des étudiants ensemble du supérieur et de pré bac. Et il y a aussi la forte aide des radioamateurs et ça permet de les faire connaître.

Nicolas Nohler directeur du CSUT le centre spatial universitaire de Toulouse © Radio France - PD

On l'aime beaucoup. Thomas Pesquet, puisqu'il a étudié à Toulouse, mais certains lui reprochent d'être trop dans la communication. Qu'est-ce que vous en pensez?

Non, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire et je pense que tous les acteurs du spatial ont besoin de ce genre de personnalité pour bien montrer l'intérêt du spatial.

Qu'est-ce qu'on veut dire radioamateur?

Ce sont des gens qui doivent passer un examen technique réglementaire. Avec un émetteur, ils peuvent contacter le monde entier. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont quand même portés sur la technique, mais où on retrouve des boulangers, des agriculteurs passionnés aussi de contacts. Et je présente mes 73 à tous les auditeurs. C'est la manière de faire en radioamateur pour dire « j’envoie et toutes mes amitiés »