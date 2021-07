Une librairie à ciel ouvert autour de l'Étang de Thau

Depuis le mois de mai 2021, Katia Vidal Panier trimballe ses livres dans sa voiture pour les présenter sur les marchés et dans les campings aux abords de l'Étang de Thau (Hérault). Ce sont 800 références d'ouvrage (BD, livres pour enfants, littératures française et étrangère, polars, romans noirs) qu'elle dispose sur ses étals, dans des caisses à vin.

"Commerce non essentiel" : le déclencheur

Katia Vidal Panier a lancé sa Librairie Nomade après avoir travaillé pendant une trentaine d'années dans des librairies "classiques", à Paris, Lyon, Sète et Montpellier. La crise sanitaire a joué dans son choix de changer de vie. "Quand on a dit que les librairies étaient des commerces non essentiels, ça a été très dur pour moi, raconte-t-elle, ses lunettes de soleil sur le nez. Puis j'ai pensé aux gens des petits villages, qui ne pouvaient plus aller en librairie. Et je me suis dit que 'Je vais mettre des livres dans ma voiture et je vais aller me promener.'"

Il y a moins ce côté élitisme. Tout le monde peut venir chez moi - Katia Vidal Panier

En investissant les marchés et campings, en déployant sa librairie en plein air, Katia Vidal Panier a découvert un autre public. "Dans une librairie classique, j'ai remarqué que les gens n'osaient pas toujours poser des questions, se rappelle la passionnée. Là, la parole se libère je trouve."

Katia Vidal Panier sillonne sept communes qui se situent autour de l'Étang de Thau. Elle est à Poussan le mardi, à Vic-la-Gardiole ou Villeveyrac le mercredi, à Balaruc-les-Bains le jeudi soir, à Bouzigues le vendredi matin, à Balaruc-les-Bains le vendredi soir, à Gigean le samedi matin et à Montbazin ou Vic-la-Gardiole le dimanche.