Une Maison Carrée en LEGO exposée face à l'originale

Jérôme est ce qu'on appelle un AFOL, un "adult fan of LEGO®". Sa passion remonte à l'enfance. Elle ne l'a pas quitté depuis. Adeptes des sculptures en 3D, l'idée de reproduire la Maison Carré trottait dans sa tête depuis plusieurs années. C'est à l'été 2020 qu'il s'est finalement décidé. " Il y avait un beau soleil, j'étais au dos de la Maison Carrée et j'ai pris une première photo en me rendant compte qu'il y avait une correspondance possible avec les briques, à l'échelle. J'ai posé une brique "deux par un" sur mon téléphone, j'ai fait une homothétie pour arriver à l'échelle et c'est parti de là." Il lui a fallu plus de 1200 heures de travail et près d'un an pour arriver au résultat final : une Maison Carrée à l'échelle 1/48e, composée de 8802 pièces. Huit kilos deux.

Des pièces venues du monde entier

Pas de plan de montage bien sûr. "Je l'ai fait essentiellement de tête à partir des photos que j'avais prises, près de 200. Pour les premières esquisses, j'ai ressorti ma vieille boite de fourre-tout LEGO®, avec des pièces qui pour certaines ont passé le demi-siècle. J'ai fait une première esquisse en faisant un mur et deux colonnes parce qu'après c'est de la reproduction. Ce qui a été long, c'est de trouver les pièces qui convenaient parfaitement. Les tuiles en dôme du toit ont été dénichées sur un site LEGO®, les briques de couleur Earth Green qui constituent une partie de la porte, introuvables en Europe viennent des USA."

Quelques petits aménagements

Reproduire la Maison Carrée à l'identique n'a pas été toujours facile. "Les escaliers par exemple, ils comportent quinze marches, je n'ai pu en mettre que treize parce que ce niveau d'échelle, je suis limité par la dimension LEGO, mais j'ai tenu à respecter le fait que les Romains, quand ils montaient au temple, mettaient en premier le pied droit et donc le nombre de marches est impair pour arriver sur le pied droit." Aucune pièce en revanche n'est une création. "J'ai quand même dessiné sur un blog, les pièces qu'il faudrait créer pour augmenter encore la ressemblance avec la Maison Carrée comme par exemple les dalles."

La Maison Carrée en LEGO exposée face à sa grande soeur

La Maison Carrée en LEGO® sera exposée ce samedi 18 décembre à Carré d'art à l'occasion du Forum du livre peplum. Elle est déjà visible depuis quelques semaines à "La Table d'Arthur", le restaurant situé en face du temple romain." "Les gens ne se rendaient pas compte au départ que c'étaient des LEGO® confie Arthur Auday, le patron. Il y en a même qui font des photos pour faire des comparatifs avec l'original." Jérôme, lui espère pouvoir présenter sa création dans plusieurs endroits emblématiques de la ville. Il espère surtout que le vrai monument sera classé à l'UNESCO. La France présentera la candidature de la Maison Carrée en 2023." Au-delà de tout esprit partisan, je trouve que tous les Nîmois doivent être derrière ce projet. C'est l'intérêt de tous !"

Une réplique à l'échelle de 1/48e © Radio France - Sylvie Duchesne