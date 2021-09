Une maison de retraite pour les chiens des policiers près de Marseille

Stéphane et Cédric au chevet de leurs compagnons d'opération

Erros est un vieux et vaillant malinois âgé d'une douzaine d'années. Erros a travaillé pendant huit ans pour la brigade cynophile de la police nationale de Marseille. Ce "toit pour Erros" lui est dédié. En service depuis mai, il s'agit d'une sorte de maison de retraite pour ces chiens d'intervention. Le major David Rodriguez, à la tête de cette unité, y voit une manière de ne pas abandonner ceux qui ont servi. "L'objectif est toujours de trouver une famille d'adoption pour ces animaux mais ce n'est pas toujours possible. Certains chiens sont devenus imprévisibles. Mais on ne veut pas les laisser tomber". Ce refuge réservé aux chiens des policiers de Marseille se compose de cinq boxes dont un médicalisé. Pour l'instant, Erros est le seul pensionnaire. L'idée est bien d'éviter le pire, à savoir l'euthanasie.

Les policiers continuent à s'en occuper

L'un des policiers, maître-chien, Stéphane, est à l'origine du projet et il continue à pénétrer dans le box, à sociabiliser l'animal un minimum, à ne pas l'abandonner en résumé.

Il y a deux ans, France Bleu Provence avait relayé l'appel aux dons. 40.000 euros ont pu être collectés afin de financer ce lieu. David Rodriguez a été "marqué par la grande générosité autour du projet. Les dons sont venus de toute la France".

Cette "maison de retraite pour chiens" est réservée aux animaux de la police marseillaise qui en compte une trentaine actuellement - une partie en formation et une partie en opération. Recherche de drogue, de billets de banque, d'armes ou d'explosifs. D'autres accompagnent les forces de l'ordre en patrouille. Ces compagnons sont devenus indispensables et méritent bien que l'on s'occupe de leurs vieux jours.