Une maman accouche dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Bort-les-Orgues

Bort-les-Orgues, France

Ce mardi soir les sapeurs-pompiers avaient été appelés pour intervenir dans le Cantal à Saignes chez une jeune femme enceinte. A leur arrivée les pompiers corréziens ont vite compris qu'il fallait faire vite. La jeune femme avait des contractions déjà très importantes. "Nous avons attendu le SMUR de Mauriac et nous avons décidé de partir sur la maternité d'Ussel car les routes pour Aurillac était trop dangereuses" raconte le capitaine Laurent Martinez, chef du centre de secours de Bort-les-Orgues, qui dirigeait l'intervention ce soir-là.

La deuxième fois en 6 mois

Lorsqu'ils sont arrivés à Bort-les-Orgues, le médecin du SMUR a demandé aux pompiers de s'arrêter. "Et il a effectué la naissance dans l'ambulance". "Tout s'est bien passé, en 10 minutes" précise Laurent Martinez. Conduites aussitôt à Ussel, la maman et l'enfant se portent bien. La petite fille s'appelle Jade et pèse 3,200 kilos. Une aventure qui en a rappelé une autre au capitaine. Car il y a 6 mois les sapeurs-pompiers de Bort-les-Orgues avaient déjà permis à une maman d'accoucher. Mais cette fois la naissance s'était passée dans le centre de secours. Là c'était carrément au bord de la route" précise Laurent Martinez encore tout ému.