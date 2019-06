Une maquette de bateau, trouvée dans les ruines de Saint-Lô en 1944, restituée par la fille d'un vétéran américain

Vickie Patik et ses enfants ont fait don à la ville de Saint-Lô, d'une maquette de bateau. Son père, un soldat américain, l'avait trouvée en août 1944 dans les ruines de l'église Notre-Dame de Saint-Lô. Elle est désormais visible au mémorial US de la Chapelle de la Madeleine.

Saint-Lô, France

En lisant il y a quelques années des lettres de ses parents, aujourd'hui décédés, Vickie Patik a appris d'où venait "ce petit bateau" que son père adorait, qu'il conservait son bureau en Californie et qu'il lui avait ensuite transmis, sans qu'elle connaisse l'histoire de cet objet.

Un jour d'août 1944, son père, soldat dans l'armée de l'air, traverse les ruines de Saint-Lô. Il s'arrête devant l'église Notre-Dame et dans les décombres, dans une vitrine cassée, trouve cette maquette de "baleinier du XIX" siècle", qu'il emporte avec lui et qu'il envoie à sa femme aux Etats-Unis quelques semaines plus tard.

Pendant la guerre, mes parents se sont écrits 927 lettres, que j'ai lui ces dernières années et dans ces lettres, j'ai trouvé des indices à propos de l'endroit d'où venait cette maquette. Je voulais que ce bateau revienne en France parce que je pense qu'il n'aurait pas dû le prendre, confie Vickie Patik

Cette maquette pourrait être un ex-voto, une offrande d'un marin ou d'un armateur, selon Michael Yannaghas, l'animateur du Mémorial américain de la Chapelle de la Madeleine. "En tout cas, pour moi, cette maquette a une âme". Elle est désormais exposée dans la chapelle qui sera visitée par de nombreux groupes dans les prochaines jours. Près de 500 visiteurs américains y sont attendus entre le 4 et le 9 juin 2019.