Une marmite de plus d'une tonne de rillettes au Mans !

Une énorme marmite de plus d'une tonne de rillettes en préparation sur la place des Jacobins du Mans. La 6e édition du Printemps des rillettes a vu les choses en grand pour attirer du public ce dimanche 26 mars. Autour de l'immense récipient, une douzaine d'artisans bouchers-charcutiers s'activent, bâton à la main, pour mélanger la mixture, qui a nécessitée douze cochons à sa préparation.

Plus de 4.000 pots de rillettes écoulés

"On a des réchauds en-dessous qui maintiennent les rillettes au chaud, et donc on remue pour éviter que cela ne colle", décrit Thierry Morin, boucher-charcutier, long bâton en bois à la main. Le meilleur ouvrier de France 2018 ne cesse de faire des va-et-vient dans cette énorme marmite de quatre mètres de diamètre.

A l'intérieur, 1072 kilos de rillettes préparées par douze artisans bouchers-charcutiers. "On a pris chacun de notre côté des porcs fermiers de la Sarthe, on a préparé nos rillettes, comme on les fait habituellement, et on les a incorporées à la marmite pour les mélanger ensemble", détaille Thierry Morin. La mixture cuit à feu doux, avant d'être mise en pots ou tartinée, et distribuée dans le public.

"Les rillettes dans le chocolat"

Dès 9 heure du matin, les amateurs de rillettes sont au rendez-vous. "Goutez les tartines, toutes chaudes, toutes fraiches", lance une vendeuse, plateau à la main. Plusieurs mains se tendent pour goûter, dont Liliane : "Moi je déjeune le matin avec des rillettes, je trempe mon pain grillé dans le chocolat, essayez, vous allez voir !"

Un peu plus loin, Daniel venu de Mayenne, repart avec quelques pots. "C'est la nourriture de base, dans toutes les fermes on tuait le cochon pour faire des rillettes", se souvient le retraité. Un produit qui fait parti du patrimoine gastronomique du département. "Dans la marmite, il n'y a que du porc fermier Label Rouge de la Sarthe", précise Mickaël Doire, président du Printemps des Rillettes, et le fait de faire des animations comme celle-ci, cela montre que notre métier est moderne."

Sur les plus de 4.000 pots de rillettes produits, mille ont été distribués gratuitement à des associations dans le besoin.