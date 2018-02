Marseille

Et si demain vous vous mettiez à manger des insectes? Une jeune marseillaise Coline Rohart a lancé sa start-up "Mongrillon" une première sur Marseille. Elle vend des grillons grillés, de la poudre de grillon, de la pâte à tartiner et même de la préparation pour pancakes à base de grillons sur internet et dans deux magasins notamment à l'épicerie paysanne à Marseille.

Des grillons : bon pour la planète et bon pour la santé

Vous avez le choix entre des grillons grillés et des pancakes à base de grillons © Radio France - Romane Porcon

Dans l'épicerie paysanne, les clients sont plutôt intrigués à la vue des grillons grillés : "Quand j'entends le mot grillon ça me grince, c'est dans la tête, on a toujours peur de ce qu’on ne connait pas." Ce genre de réactions, Coline Rohart en a l'habitude et ce n'est pas ça qui l'arrête : _"_En France on est conservateur sur la gastronomie mais c’est ça qui est intéressant. C'est un challenge de casser un peu les codes." En proposant des produits à base de grillons comme de la préparation pour pancakes ou de la pâte à tartiner, les clients arrivent plus facilement à passer le cap. Lisia, une cliente de l'épicerie paysanne se laisse tenter : "C'est une bonne idée, on en mange plus facilement sous cette forme de pancakes que directement la bestiole. Il y a un côté terreux et c'est étonnement bon."

L'élevage de grillon c'est 99% d'effet de serre en moins que l’élevage animale © Radio France - Romane Porcon

Bientôt une ferme de grillons à Marseille

A 23 ans, Coline fait ce pari sur l'avenir, pour elle le grillon peut être l'alimentation du futur : "C_a dégage 99% d'effet de serre en moins que l’élevage animale,_de la vache, du bœuf. Et en même temps c’est une mine de protéines, de vitamines et de nutriments. C'est meilleure pour la planète et pour la santé. J’avais peur de ce qu’on mettait dans la viande et il y a tellement de scandales alimentaires en ce moment. _Je me demandais qu’est ce qu’on va manger, qu’est ce que mes enfants vont manger et je pense que dans plusieurs générations ça rentrera dans l’alimentation normale."_Pour l'instant la marseillaise se fournit dans une ferme canadienne, son objectif ouvrir sa propre ferme urbaine de grillons sur Marseille avant la fin de l'année.