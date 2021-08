Une Mayennaise aux championnats du monde de parachutisme en Russie

Sensations garanties pour une Mayennaise de 22 ans aujourd'hui ! Laura Jaguelin, 22 ans, originaire de La Boissière dans le Sud-Mayenne, participe avec l'équipe de France junior aux championnats du monde de parachutisme en Russie ce mercredi. À 8h (heure française), la jeune femme va se jeter dans le vide, à mille mètres d'altitude en pleine Sibérie avec quatre coéquipières.

L'objectif ? Atterrir le plus près possible d'un "carreau" : une cible jaune pas plus grande qu'une pièce de 10 centimes ! "Il y aura huit manche. Nous allons jouer le classement par équipe. Tous nos scores vont être additionnés à la fin de chaque manche. Il faut cumuler le moins de centimètres possibles. Nous sautons une par une de l'avion et nous ouvrons nos parachutes plus ou moins rapidement en fonction de nos positions. Moi je saute en dernière donc j'ouvrirai quasi instantanément" explique Laura Jaguelin.

Laura Jaguelin dans les airs ! - Laura Jaguelin / DR

Déjà championne

Celle qui est tombée dans la marmite du parachutisme lors d'une initiation à Château-Gontier il y a une dizaine d'années, découvre depuis quelques jours les plaines de Sibérie, à quelques centaines de kilomètres de la frontière du Kazakhstan. "On est à Keremovo, sur un aérodrome ave un terrain en herbe. Il fait très chaud, on va devoir jongler avec les conditions atmosphériques" poursuit la Mayennaise.

Laura Jaguelin est déjà double-championne de France de parachutisme ascensionnel. Aujourd'hui, la parachutiste vit un rêve éveillé. "C'est quelque chose de fou. Je suis aux championnats du monde mais j'ai du mal à réaliser encore. Il y a beaucoup d'autres nations ici, on parle anglais" termine-t-elle. Son premier saut en Russie, Laura Jaguelin l'effectuera à 8h (heure française).