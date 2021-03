Une Mayennaise crée une peluche "Chico" pour récupérer les dents de lait des enfants

C'est le meilleur partenaire de la petite souris, le "Chico", cette peluche en forme de dent inventée et fabriquée par Rosine Rabé, une habitante de Montsûrs. Derrière le "Chico", il y a une poche où ranger la dent de lait. Le "Chico" peut ensuite faire la transaction avec la petite souris.

Votre enfant qui perd une dent, c'est synonyme, on le sait tous, du passage de la petite souris. Elle a désormais un nouvel allié. Le "Chico", une petite peluche en forme de dent où votre marmot peut y glisser sa dent de lait.

Ce "Chico" est une création mayennaise, elle sort tout droit de la tête et de l'atelier de Rosine Rabé, une habitante de Montsûrs. Après s'être lancée en octobre dernier, elle a ouvert en février sa boutique en ligne et visiblement, l'aide du "Chico" est très appréciée par la petite souris.

Version bohème, basque ou officier

Rosine Rabé a installé son atelier à l'étage de sa maison. C'est là que la "Mama Chico" comme elle se surnomme, fabrique tout.

Des "Chicos" personnalisés mais toujours avec un béret. - Chicos de France

Chaque peluche est personnalisée. Il y a par exemple Camélia, un "Chico bohème" très fleuri, Ourse, de la collection des "Chicos de la Lune" avec toute une constellation en broderie.

Des "Chicos" prêts à remplir leur mission. "Ils ont une poche dans le dos où l'enfant pourra mettre la dent le soir venu, pour éviter qu'elle ne se perde sous l'oreiller. Le "Chico" fera la transaction avec la petite souris et le lendemain, l'enfant récupèrera sa pièce au dos du "Chico", explique Rosine Rabé.

Rosine Rabé a créé une collection spéciale de "Chicos" pour Noël. © Radio France - Aurore Richard

Cette idée lui est venue avec la naissance de son petit garçon et c'est aussi parce que Rosine, 31 ans, a gardé son âme d'enfant.

J'aime les légendes comme celle autour de la petite souris

La Mayennaise veut transmettre cette magie. Un objectif atteint car ses "Chicos" à 35 euros pièce se vendent de plus en plus en Mayenne, en France et même à l'étranger. Elle est passée d'une quinzaine de ventes le premier mois à une soixantaine à Noël.

Chaque "Chico" est vendu 35 euros. - Chicos de France

Des "Chicos" commandés par des parents, des enfants mais aussi par des clients plutôt inattendus pour la Mayennaise. Des dentistes lui en achètent pour décorer leur cabinet.

Une autre collection est d'ailleurs déjà en route. Rosine Rabé ne donne pas le thème, elle veut garder un peu de mystère. Elle nous dévoile juste que ces "Chicos" ont été créés avec un autre corps de métier. Réponse dans quelques semaines.