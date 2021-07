Une Mayennaise lauréate d'un concours de poésie de la RATP : son poème s'affiche dans le métro parisien

Le poème d'une Mayennaise affiché jusqu'à la fin du mois d'août dans le métro parisien. Si vous passez par Paris cet été, n'hésitez pas à lever la tête dans le métro. Odile Nedjaaï, qui vit à La Chapelle-au-Riboul, dans le nord du département, fait partie des lauréats d'un concours organisé par la RATP.

Plusieurs milliers de poèmes ont été envoyés et le sien a été sélectionné ! C'est un haïku, 3 vers d'inspiration japonaise. Une sacrée fierté de représenter de cette manière, si délicate, le département confie-t-elle : "c'est super, j'imagine que mon poème se balade entre les stations. Ce qui me rend heureuse, au-delà de cette distinction personnelle, c'est que la Mayenne est ainsi mise à l'honneur. Et mon petit village aussi. J'ai eu la surprise d'un coup de fil un samedi après-midi m'annonçant que je faisais partie des dix lauréats. Je me suis mise à la poésie récemment et donc je suis très heureuse".

Pour le plaisir et la beauté, voici le poème d'Odile Nedjaaï : "Sur un banc désert le vent feuillette les pages d’un livre oublié".