"Pour réussir sa vieillesse il faut commencer jeune", une Mayennaise fête ses 100 ans à Laval

Une année de plus et pas des moindres, Angèle Bignon a fêté son centenaire ce 13 juillet à Laval. Une journée de festivités et de surprises aux cotés de ses proches. Un reportage d'Eléna Mangano.