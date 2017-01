Une Mayennaise suit le Dakar 2017 avec passion et amour

Le mari de Sylvie Helbert est préparateur technique sur le célèbre rallye-raid. Sylvie s'organise donc pour le suivre quotidiennement.

Le couple Helbert est propriétaire, dans une zone industrielle et commerciale de Laval, d'un un garage. L'établissement est fermé actuellement. Et pour cause ! Franck Helbert est un réparateur hors-pair et il est parti en Amérique du Sud avec une grande partie de son matériel. Il participe à son douzième Dakar. Il s'occupe de la moto de Xavier de Soultrait. Sylvie, son épouse, elle, est restée en Mayenne pour gérer l'intendance et les affaires courantes.

Mais elle tient aussi à rester en contact avec son mari malgré le décalage horaire : "je le suis par SMS, j'ai l'appli Dakar sur mon portable, lui m'appelle via Skype. En fait tout dépend du réseau, de l'endroit où la course se trouve. Je suis rodée car je fais ça depuis une bonne dizaine d'années" explique-t-elle.

Sylvie souhaite ardemment que son mari Franck gagne le Dakar 2017 comme technicien et ça serait un joli coup de projecteur pour le garage. La moto, que le Mayennais chouchoute chaque jour, est bien classée après deux étapes. Son pilote, Xavier de Soultrait, pointe à la 4ème place du général.