Une mèche de cheveux de Napoléon Ier mise aux enchères à Châteauroux

Une vente insolite aux enchères de Châteauroux ce jeudi : l'hôtel des ventes propose une mèche de cheveux de Napoléon ! Elle a été prélevée par son compagnon d'exil à Sainte-Hélène, le général Bertrand. La mise à prix devrait être de 2000 à 2600 euros.

Dans son catalogue du 21 septembre, l'hôtel des ventes de Châteauroux propose... une mèche de cheveux de Napoléon ! Elle était conservée par une famille castelroussine, qui préfère rester anonyme, et qui décide de s'en séparer. Les cheveux ont été offert à la famille et font partie de son héritage depuis près de 200 ans. Ils ont été coupés sur la tête de Napoléon en 1814 ou 1815. L'empereur est alors en exil sur l'île de Sainte-Hélène avec un compagnon castelroussin : le général Bertrand. C'est lui qui coupe la fine mèche de cheveux, et l'enveloppe dans une feuille de papier qu'il signe de sa main : "Cheveux de Napoléon... coupés à Sainte-Hélène".

L'enveloppe qui contient les cheveux est annotée de la main du général Bertrand : "Cheveux de l'Empereur, coupés à Ste Hélène". - Hôtel des Ventes de Châteauroux

Aujourd'hui, la mèche est vendue telle quelle, dans son enveloppe d'origine. Pour la commissaire priseur, Maître Anne Maillant-Jamet, cette annotation de la main du général est gage d'authenticité. Il n'y a jamais eu de test ADN et il n'y en aura pas : ça coûterait à peu près aussi cher que les cheveux eux-mêmes !

Mise à prix : 2000 à 2600 euros

La relique capillaire sera mise à prix à 2000 euros, peut-être 2600. Et l'hôtel des ventes a déjà reçu 3 offres d'achat, dont 2 fermes, principalement de la part de collectionneurs fous de Napoléon. Certains sont d'ailleurs capables de dépenser beaucoup : en 2014, un chapeau de Napoléon s'est vendu aux enchères près de 2 millions d'euros !

En revanche, pour cette vente, aucun musée ne s'est manifesté pour l'instant. Même pas le musée Bertrand à Châteauroux ! Il se trouve qu'il possède déjà dans sa collection plusieurs mèches de l'empereur !