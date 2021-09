Une médaille militaire américaine datant de 1944 retrouvée à Ploudaniel (Finistère)

Une plaque d'identification militaire datant de 1944 a été retrouvée grâce à un détecteur de métaux. Trois ans après cette trouvaille, deux passionnés ont retracé l'histoire de ce soldat américain, venu à Ploudaniel (Finistère) il y a plus de 70 ans.

C'est une trouvaille historique ... une plaque d'identification militaire américaine, une "dogtag", datant de 1944. Michel est tombé dessus par hasard alors qu'il cherchait une alliance avec son détecteur de métaux à Ploudaniel (Finistère). Intrigué, il a voulu en savoir plus sur cet objet. "Dès que j'ai eu cette plaque américaine dans les mains j'ai ressenti le besoin de retrouver la personne qui se cachait derrière cette identité, explique-t-il.

"Son histoire c'est aussi la notre"

C'est une petite plaque en métal, datant de 1944, on peut y lire le nom du soldat, Garold M.Quimby, son matricule, la personne à contacter en cas de décès (ici sa mère), sa ville natale, sa vaccination au tétanos et son groupe sanguin. Après quelques recherches, Michel a fait appel à John, un diplomate anglais aujourd'hui à la retraite et passionné d'histoire. Ensembles, ils ont pu retracer l'histoire de ce soldat.

Plaque d'identification militaire du soldat Garold M. Quimby. © Radio France

Un soldat venu libérer la France

Garold M. Guimby, s'est engagé dans l'armée américaine à 30 ans, alors qu'il était pompiste dans une petite ville de l'Ohio. Soldat du 9 régiment d'infanterie, il a débarqué en Normandie le 7 juin 1944. Il a ensuite rejoint la Bretagne pour libérer Brest. C'est là qu'il a été blessé à la main lors de violent affrontements du côté de Gouesnou entre le 25 août et 1 er septembre 1944, où la quasi totalité de son bataillon a été anéanti par l'armée allemande. Garold M. Quimby fut ensuite transféré à l'hôpital militaire de Ploudaniel, là où la plaque a été retrouvée. "C'est important de lui rendre hommage en retraçant son histoire, c'est un homme ordinaire mais qui a fait des choses remarquables. Je suis venu aider Michel à humaniser et commémorer le sacrifice de ces gens il y a 70 ans", explique John. Garold M.Quimby a reçu les félicitations militaires pour sa bravoure.

La famille du soldat retrouvée

Après d'intenses recherches, Michel et John ont fini par retrouver la famille de ce soldat dans une petite ville de l'Ohio aux Etats Unis. Sa fille encore en vie est aujourd'hui âgée de 80 ans. Ils espèrent lui remettre la plaque "officiellement" en passant par le régiment de ce soldat. "J'ai restitué beaucoup de bijoux trouvé, mais là je crois que c'est ma plus belle restitution", confie Michel. Cependant, il déplore la vente de ce type d'objet sur internet :"malheureusement on trouve ces objets en ligne pour 10/15 euros. Mais ce sont pas de simple bout de métal, l'histoire ça n'a pas de prix."