Une médaille olympique retrouvée sur l'autoroute Toulouse-Albi et rendue à sa propriétaire

Une histoire de dingue. Il y a un mois, Mathieu, salarié de l'entreprise Aximum à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne) travaille sur l'autoroute A68, entre Toulouse et Albi. Il trouve une médaille d'or olympique. Ce passionné de sports identifie assez vite son propriétaire, il s'agit du champion tarbais Wilfrid Forgues, sacré en effet aux JO d'Atlanta en 1996, en canoë double. Wilfrid, depuis est devenue Sandra et présidente du conseil d'administration du CREPS de Toulouse. Mathieu va faire des pieds et des mains pour restituer sa médaille olympique à la championne.

"Si Mathieu ne tombe pas dessus ce jour-là, ma médaille était foutue"

Ce jour-là, sur l'A68 entre les échangeurs de Gémil (Haute-Garonne) et Saint-Sulpice (Tarn), Mathieu démonte un rail de sécurité entre les deux voies de circulation, pour installer sur un mur en béton, et tombe sur cet objet assez facilement identifiable : une médaille en or, il gratte d'ailleurs pour vérifier.

Et sur la médaille sont très clairement inscrits les mots Atlanta 1996, avec un dessin de canoë. Il comprend très vite de quoi il s'agit et la met précieusement de côté. Le jeune homme entreprend aussi de joindre la fédération française de canoë-kayak, mais en vain, on ne le prend pas au sérieux.

"Elle me manquait beaucoup, j'envisageais même de faire répliquer celle de mon coéquipier." — Sandra Forgues

L'habitant de Villeneuve-Tolosane décide alors de monter lui-même son enquête. Au fil de ses recherches Internet, il fait facilement le lien avec le duo Wilfrid Forgues-Franck Adisson, titré à Atlanta en canoë double. Et finit par essayer de contacter Wilfrid devenu Sandra Forgues sur Facebook, photo à l'appui.

"On me l'a volée pendant un cambriolage en 2017, j'ai eu beaucoup de mal à croire que quelqu'un me l'ait retrouvée", concède la championne. "Je m'étais même dit que j'allais la faire répliquer, souvent on me la demande. C'est quand Mathieu me l'a rendue que j'ai vu à quel point sa perte m'avait rendu malade".

Aujourd'hui, la médaille d'or, qui n'a pas de valeur marchande, a retrouvé sa copine, la médaille de bronze obtenue en 1992 à Barcelone.