Amiens, France

Joseph Boinet, celui que l'on surnomme le "Père Noël" à cause de sa longue barbe blanche et de ses habits rouges, est désormais un héros dans le quartier Saint-Leu. Samedi 1er septembre, il reçoit une médaille de la citoyenneté par la ville d'Amiens. La raison : le 11 août dernier, l'homme portait secours à deux touristes strasbourgeois, piégés par les flammes dans un bâtiment du quartier Saint-Leu.

"Cela me semblait important, en tant que maire, de montrer que l'on avait de belles personnes, de le montrer en exemple et que cela donne des idées", réagit Brigitte Fouré, maire d'Amiens, au moment de la remise de la médaille. Elle ajoute : "Je suis sûre que si l'on était tous un peu plus des Joseph, le monde serait transformé." Le couple de rescapés, qui n'a pas pu se déplacer pour l'occasion, est reconnaissant. "Je trouve que c'est amplement mérité. La main tendue, c'est une chose un peu rare de nos jours. On le porte dans notre coeur, moi c'est quelqu'un que je n'oublierai pas", glisse Nathalie.

Joseph Boinet, lui, est ravi, mais reste humble : "Si j'ai envoyé le message aux autres, je suis content." Reste maintenant pour le Père Noël à trouver l'emplacement de sa médaille.