Une mère de famille du Cambrésis sacrée Miss Univers de bodybuilding

Savez vous que le Nord n'a pas une Miss Univers (Iris Mittenaere), mais deux ? Une habitante d'Avesnes-les-Aubert a été sacrée, le 2 décembre 2018 en Italie, Miss Univers en bodybuilding, dans la catégorie des plus de 50 ans. Christelle Saracino s'est mise au culturisme il y a deux ans.

Avesnes-les-Aubert, France

Christelle Saracino, une habitante d'Avesnes-les-Aubert, dans le Cambrésis, a été sacrée, au début du mois de décembre à Turin, en Italie, Miss Univers bodybuilding, dans la catégorie des plus de 50 ans.

Cette mère de famille, hôtesse de caisse dans un hypermarché de Cambrai, s'est mise au culturisme il y a deux ans seulement. A l'époque elle est obèse, elle pèse 115 kilos, et veut simplement se mettre au sport.

55 kilos perdus

Elle rencontre celui qui est aujourd'hui son compagnon et son coach, Christophe Stefaniak, et commence à fréquenter les salles de sport. Petit à petit elle perd du poids, "jusqu'à 55 kilos", et se met à en soulever, des poids, des kilos de fonte.

Son corps se transforme et ses muscles deviennent saillants. "Je me suis découvert des muscles", raconte-t-elle, "c'est une sensation épatante, de se découvrir un galbe de jambes, une hauteur d'épaules. Retrouver une allure. J'étais dans une enveloppe. Une fois que l'enveloppe se déchire, c'est un potentiel qui se dévoile".

20 à 25 heures d'entrainement par semaine

Christelle s'entraîne entre 20 et 25 heures par semaine, elle suit un régime très strict : huit repas par jour à base de viande blanche, de poisson, de légumes et de riz. Elle se lève tous les matins à 5h30 du matin. "Je ne lâche jamais. Je m'occupe de quatre enfants, j'ai le magasin (un magasin de compléments alimentaires à base de protéines qu'elle a ouvert avec son compagnon), mon travail, et je suis à la salle tous les soirs. C'est mon équilibre".

Christelle Saracino découvre le milieu de la compétition. Elle a participé à sa première compétition en mars dernier, le concours de Miss Univers en Italie c'était le 2 décembre. Elle était la seule Française parmi une vingtaine de compétitrices, qui ont, pour certaines, 15-20 ans de compétition derrière elles.

Une vingtaine de femmes participaient au concours de Miss Univers bodybuilding - Christophe Stefaniak

Pas d'état d'âme

Une "fierté" pour elle et pour son compagnon Christophe Stefaniak qui, quand il l'entraîne à la salle de sport, est intraitable : "on se fait un bisou avant d'entrer dans le vestiaire, et c'est fini, le mari dit au-revoir. A la salle, je la considère comme mon athlète, je l'ai déjà fait vomir, déjà fait pleurer. Il ne faut pas d'état d'âme". Lui aussi est un compétiteur, culturiste et ancien champion de France de sports de combat.

L'objectif, l'an prochain, c'est le triplé : championnats de France, d'Europe et du monde. Christelle veut prendre encore dix kilos de muscles, et elle est très à l'aise avec son image, même face à ceux qui lui disent qu'une femme musclée, ça fait masculin : "je ne me suis jamais sentie aussi femme que depuis que je fais de la musculation. Je revendique : je suis une femme qui fait de la muscu, une maman qui fait de la muscu !"

