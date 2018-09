Doubles félicitations aux mariés ! A Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, ce samedi 15 septembre 2018, une mère et sa fille se sont mariées, le même jour, à la même heure. Yvette, la mère, avec Guy. Priscilla, la fille, avec Frédéric. Les deux femmes portaient la même robe.

Yvette et Guy, Priscilla et Frédéric, devant l'adjointe au maire de Saint-Omer

Saint-Omer, Saint-Omer, France

C'est un mariage pas comme les autres, qui a eu lieu à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Il est 14h30 ce samedi 15 septembre, une immense limousine blanche se gare devant l'hôtel de ville. Les stars du jour s'appellent Yvette et Priscilla. Yvette, 66 ans, a pris pour époux Guy, avec qui elle vit depuis trente ans. Priscilla, 27 ans, a épousé son compagnon, Frédéric.

Yvette n'est autre que la mère de Priscilla. Quand elle a su que sa fille allait se marier, elle a eu cette belle idée de faire la même chose, le même jour. L'adjointe au maire de Saint-Omer, Muriel Volle qui officie ce jour-là, a pourtant célébré beaucoup de mariages dans sa carrière, mais elle n'avait jamais vu ça : "C'était vraiment empreint d'émotion, ce sont les surprises de la vie d'un élu, quand on fait des célébrations comme ça", commente-t-elle.

La même robe de mariée

Les deux mariées ont fait le choix de porter la même robe. Petit détail pour distinguer la mère et la fille : le ruban de la robe. Bleu pour Yvette, violet pour Priscilla. Yvette, dont les 6 enfants et 33 petits enfants étaient présents, a vécu ce moment intensément : "J'étais stressée ! Deux mariages en même temps, ça m'a fait drôle. J'ai eu les larmes aux yeux".

Yvette et Priscilla ont choisi la même robe pour leurs mariages - Photo fournie par la famille

Mon plus beau cadeau

La fête a ensuite eu lieu à Arques, non loin de Saint-Omer. 36 heures après, Priscilla est encore émue : "Ça m'a beaucoup touchée de me marier en même temps que ma mère. Ce sera mon plus beau cadeau. C'est un mariage inoubliable".