Une messe à la maison tous les vendredis pour les paroissiens d'Arenberg

A côté du vaisselier et des plantes, Matthieu de Jenlis dans sa tenue de prêtre commence son homélie devant 5 paroissiennes réunies autour de la table à manger de Marine qui a installé une nappe blanche, un petit crucifix, une statue de la vierge, elle prépare avec beaucoup d'attention ce moment sacré

Souvent on fait des bouquets de fleurs pour que ce soit plus joli, plus respectueux. On a quelque chose au cœur, comme un baume au cœur, car on va se réunir