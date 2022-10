Une météorite de 200 tonnes s'écrase sur Mars, de la glace souterraine découverte

L'impact de la météorite est impressionnant. Il s'agit du plus important jamais observé par la Nasa sur Mars : un cratère de 150 mètres de diamètre et 21 mètres de profondeur. "Certains débris ont même volé jusqu'à 37 kilomètres", précise l'agence spatiale américaine dans un communiqué publié ce jeudi 27 octobre.

Le 24 décembre 2021, une météorite de 200 tonnes et d'environ 12 mètres s'est écrasée sur la planète rouge. Le son de l'impact a été capté par la sonde Insight de la Nasa, pourtant située à 3 500 kilomètres du lieu d'atterrissage. Le vaisseau Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), en orbite autour de Mars depuis 16 ans, a ensuite pris des clichés du cratère nouvellement formé.

Des blocs de glace observés

Cet événement est passionnant à plus d'un titre. Cela permet de récolter de précieuses informations sur la planète rouge, sa composition, mais aussi son climat. Car cette météorite a dispersé de gros morceaux de glace. "C'est le point le plus chaud sur Mars, le plus proche de l'équateur, où nous avons vu de la glace", détaille Ingrid Daubar, qui travaille sur les missions Insight et MRO.

Outre l'intérêt scientifique de cette découverte pour l'étude du climat martien, la présence de glace souterraine pourrait se révéler très utile pour de futurs explorateurs, et de prochaines missions habitées, déclare Lori Glaze, directrice des sciences planétaires à la Nasa. La glace présente sur place pourrait alors être transformée en eau ou en oxygène, mais aussi servir pour l'agriculture ou encore propulser des fusées.